Mais de 200 quilos de drogas são incinerados em Eunápolis

Nesta quinta-feira, 13, cerca de 200 quilos de maconha, crack e cocaína foram apreendidas por equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e incinerados em Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Polícia Civil, a ação contou com a presença de representantes do do Ministério Público (MP) e agentes da Vigilância Sanitária do município.

