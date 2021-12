Mais de 200 localidades da Grande Salvador terão abastecimento de água suspenso

Mais de 200 localidades da Grande Salvador terão o abastecimento de água temporariamente interrompidos na próxima quarta-feira, 19, das 4h às 18h (confira lista abaixo).

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão é devido à implementação do sistema de transposição de águas da represa de Pedra do Cavalo para represa do Joanes II. Após o término do serviço, o abastecimento deve ser retomado dentro de 48 horas.

A tranposição é necessária, de acordo com a Embasa, para prolongar o uso da represa Joanes II, diante da longa estiagem que vem reduzindo drasticamente o nível do manancial. A intervenção será realizada a partir da adutora de água bruta que liga Pedra do Cavalo à estação de tratamento de água (ETA) Principal.

O serviço, segundo o órgão, visa aumentar o período de operação da barragem, mas não soluciona definitivamente a situação crítica em que se encontra o manancial.

Confira a lista das localidades afetadas

Salvador: Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Boiadeiro, Caranguejo, Ferroviários, Lobato, Plataforma, São Bartolomeu, Alto do Cruzeiro, Escada, Itacaranha, Plataforma, Praia Grande, Alto da Terezinha, Alto do Luso, Ilha Amarela, Mirantes de Periperi, Planalto Real, Rio Sena, Bosque Imperial, Canabrava, Colinas de Pituaçú, Estrada Velha do Aeroporto, Alphaville I e II, Jardim das Limeiras, Jardim Esperança, Marotinho, Mata Atlântica, parte de Cajazeiras, Parte de São Bartolomeu, Nova Brasília, Nova Cidade, Paralela Park, Recanto das Ilhas, São Marcos, São Rafael, Sete de Abril, Vale dos Lagos, Vila dois de Julho, Vila Mar, Vila S. Francisco, Vivenda dos Pássaros, Boca da Mata, Cajazeiras, Conj. Jaguaripe I, Fazenda Grande I a IV, Jardim Mangabeira, Águas Claras, Castelo Branco, Dom Avelar, Granjas Rurais, Jardim Cajazeiras, Pau da Lima, Porto Seco, Vila Canária, Alto da Boa Vista, Bela Vista do Lobato, Alto do Cabrito, Osório Vilas Boas, Parque Campinas, Alto de Pirajá, Conj. Pirajá, Conj. Vista da Bahia, Pirajá, Profilurb, Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Bairro da Felicidade, Bate Coração, Estrada da Base Naval, Gameleira, Ilha de São João, Paripe, São Tomé, Vila Naval, Alto de Coutos, Conj. Vista Alegre, Coutos, Fazenda Coutos, Nova Constituinte, Tubarão, Bonfim (parte baixa), Baixa do Fiscal, São Caetano, Largo do Tanque, Ribeira, Caminho de Areia, Massaranduba, Boa Viagem, Lobato, Roma, Jardim Cruzeiro, Calçada, Mares, Capelinha, Fazenda Grande do Retiro, parte da Liberdade, Orlando Gomes, parte da Paralela, Bairro da Paz, Loteamento Alamedas da Praia, Praias do Flamengo, Stella Maris, Lot.São Francisco, Placaford, Vila Dos Sargentos, Jardim Piatã, Colina da Fonte, Alto do Coqueirinho, Itapuã, Jardim Encantamento, Nova Brasília, Alphaville, Costa Verde, Mussurunga, parte da Paralela, Patamares, Pq. São Cristovão, Trobogy, Aeroporto, Boca do rio, Pituaçu, Jardim Imperial, Jardim Jaguaribe.

Interrupção na Avenida Bonocô

No mesmo dia, será realizado também o remanejamento de uma adutora na Avenida Mário Leal Ferreira, Bonocô. O serviço deve ter início às 4h, com previsão de término a meia-noite. Após o término, o abastecimento de água na região deve voltar em até 48 horas.

A interrupção será feita nas seguintes localidades: Calabar, Av. Centenário, Chame-chame, Av. Garibaldi, Paciência, Ondina, Barra, Garcia, Federação, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Canela, Engº Velho da Federação, Rio Vermelho, Centro, Centro Histórico, Tororó, Barris, Santo Antônio, Comércio, Água de meninos, Av. Vasco da Gama, Dique do Tororó, Nazaré, Barbalho, Loteamento Joana D’Arc, Saúde, Macaúbas, Caixa D’água, Cidade Nova, Lapinha, parte da Liberdade, Pero Vaz, Pau Miúdo, Brotas, Engº Velho de Brotas, Acupe, Ogunjá, Jardim Caiçara, Alto do Saldanha, Boa Vista de Brotas, Bonocô, Cosme de Farias, Loteamento Santa Tereza, Matatu, Vila Laura, Luiz Anselmo, Galés, Bandeirantes, Santo Agostinho, Dois Leões, Sete Portas, Baixa dos Sapateiros, Djalma Dutra, Barros Reis (parte), Baixa de Quintas, Estrada da Rainha, Campinas de Brotas, Amaralina, Candeal, Chapada do Rio Vermelho, Cidade Jardim, Horto Florestal, Nordeste de Amaralina, Polêmica, Parque Cruz Aguiar, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Itaigara (parte).

RMS: Simões Filho, Lauro de Freitas, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus e Ilha de Maria Guarda.

adblock ativo