Mais de 20 presos fogem de delegacia em Santo Antônio de Jesus

Vinte e três presos fugiram das carceragens da 4º Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) na cidade de Santo Antônio de Jesus (a 193 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Valente, os detentos serraram os cadeados das celas e utilizaram uma corda para escapar, que foi feita com peças de roupas e lençóis. A fuga aconteceu na noite desta sexta-feira, 13.

Ainda segundo o blog, alguns fugiram para os bairros do Casco e do Gravatá, localizados no próprio município. Outros seguiram em direção à cidade de Laje.

Segundo a polícia, quatro fugitivos já foram recapturados.

Em Salvador

Outra fuga de 17 presos aconteceu durante a madrugada do mesmo dia (sexta) na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Os internos que fugiram fazem parte da facção Bonde do Maluco (BDM) e utilizaram serras para passar pelas grades da cela e pela cerca da cadeia. Ninguém foi recapturado até o momento.

Por conta desta fuga, o governador da Bahia, Rui Costa, determinou a exoneração do diretor da Cadeia Pública, capitão da PM Pablo Fagner Araújo Carvalho, e do diretor adjunto, Paulo Cesar Gonçalves Sacramento.

