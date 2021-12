Mais de 20 galos de briga são apreendidos em Arraial D'Ajuda

Cerca de 23 galos de briga foram apreendidos, nesta quarta-feira, 4, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro (distante a 712 km de Salvador). Os animais foram encontrados durante a Operação 'Camisa 11', ofensiva policial contra o tráfico de drogas na região.

De acordo com as informações do site Radar 64, na casa também foram encontrados artefatos usados para as rinhas. No local já havia sido apreendidas armas e drogas.

Os galos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), órgão ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação deflagrada pela Polícia Federal e teve apoio de integrantes da Polícia Militar (PM) da Bahia e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa).

