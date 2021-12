Mais de 20 cães e gatos morrem de forma misteriosa em Curaçá

Mais de 20 cães e gatos morreram de forma misteriosa desde o início do mês, no município de Curaçá (a 434 km de Salvador). A suspeita é que os animais tenham sido envenenados.

Somente em três dias, mais de 10 animais morreram no centro da cidade e no bairro Curaçá 01, segundo informações do blog Waldiney Passos. Uma moradora, que denunciou a situação, registrou um boletim de ocorrência na delegacia local, que deve investigar o caso.

O Portal A TARDE contatou a delegacia, mas a delegada Tereza Jucélia Araújo não estava no local.

