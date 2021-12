Mais de 180 pássaros silvestres são resgatados em Senhor do Bonfim

Cento e oitenta e dois pássaros silvestres foram resgatados no sábado, 6, no município de Senhor do Bonfim (distante a 384 km de Salvador), em mais uma etapa da Operação Fauna Livre. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), na manhã deste domingo, 7.

Cerca de 10 estabelecimentos nos distritos de Cercadinho e Populares foram fiscalizados por equipes da Companhia de Polícia Ambiental (Coppa) e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Em três, haviam pássaros das espécies Papa Capim, Coleiras, Trinca Ferro, Azulão, Xexeu, Canário da Terra, Pássaro Preto, Sofrê, Caboclinho, Cardeal e Azulão de Chiqueiro.

Os animais, que eram mantidos irregularmente, foram encaminhados para a unidade regional do Inema, localizada naquela cidade. Ainda conforme a SSP, a operação segue até o dia 13 deste mês em mais quatro cidades.

Também no sábado, 6, na cidade de Pindobaçu (distante a 387 Km de Salvador), a ação apreendeu 81 aves, que foram levadas para o Parque Estadual de Sete Passagens.

