Mais de 180 animais são resgatados de rinha de galo em São Gonçalo do Campos

Após denúncia anônima, policiais civis e militares localizaram uma rinha de galo, nesta sexta-feira, 13, na zona rural do município de São Gonçalo dos Campos (distante 116 km de Salvador).

No local, conhecido como Club Por do Sol, foram encontrados 184 galos submetidos a maus tratos, gaiolas, uma arena onde aconteciam as lutas, além da quantia de R$ 119 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os 28 homens que estavam dentro do estabelecimento foram conduzidos e autuados por maus tratos contra animais e em seguida liberados como determina o Código Penal.

"Estamos diante de um grupo organizado. Eles distribuíam fichas com valores de apostas e possuíam também medicações para estimular os animais", informou o titular da 1a Coorpin, delegado Roberto Leal, à SSP.

Mais de 180 galos foram encontrar em gaiolas

