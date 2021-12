Mais de 18 mil policiais militares atuarão na Operação São João

Mais de 18 mil policiais militares irão atuar nos festejos juninos em toda a Bahia, como parte da Operação São João 2018. Em Salvador, além das principais festas que ocorrerão no Centro Histórico e em Paripe, o policiamento será reforçado nas vias de acesso, estações de transbordo e nos terminais marítimos.

Na região metropolitana, cuja principal festa é o Camaforró, serão empregadas tropas especializadas em apoio ao policiamento existente no local. Já no interior baiano, em algumas cidades como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Cachoeira, Amargosa, Ibicuí, Teixeira de Freitas e Irecê, haverá policiais militares em regime de plantão.

A PM também atuará com patrulhamento nas rodovias estaduais. A fiscalização será feita através de radares, etilômetros (bafômetro), verificação de documentos (condutor e veículo) e abordagens preventivas. O órgão também informou que vai intensificar o policiamento em locais de transmissão dos jogos da seleção brasileira que reúnem uma grande quantidade de pessoas, a exemplo do Farol da Barra e Pelourinho.

A Operação São João 2018 da Polícia Militar vai até o dia 29 de junho, quando se encerram os festejos juninos no estado.

adblock ativo