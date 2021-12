Mais de 1,8 mil militares combaterão aedes aegypti na Bahia

A partir do sábado, dia 13 de fevereiro, mais de 1,8 mil militares estarão mobilizados na Bahia para combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, Febre Chikungunya e do Zika Vírus.

Trata-se da segunda etapa da campanha nacional para combate ao mosquito, que conta com o apoio das Forças Armadas e do Ministério da Saúde. Segundo a Marinha, o efetivo vai se dividir entre as cidades de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Juazeiro e Bom Jesus da Lapa.

Os militares vão distribuir material impresso com orientações para a população. Na capital baiana, os bairros que contarão com os militares serão Comércio, Subúrbio Ferroviário, Nazaré, Barbalho e Liberdade.

A terceira etapa da campanha está prevista para o período de 15 a 18 de fevereiro, quando os militares partirão diretamente para o combate aos focos do mosquito. Entre as ações estão visitas às residências para encontrar possíveis locais de proliferação do mosquito.

A última etapa da campanha, ainda em fase de discussão com o Ministério da Educação (MEC), prevê a utilização de efetivos militares em visitas a escolas. A meta é reforçar o trabalho de conscientização das crianças e adolescentes sobre como evitar a proliferação do mosquito transmissor.

