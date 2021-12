Mais de 160 espadas são apreendidas em Muritiba e Feira de Santana

Mais de 160 espadas e alguns explosivos foram apreendidos na noite deste domingo, 24, nas localidades de São José de Itaporã, no município de Muritiba, e Bonfim de Feira, em Feira de Santana.

A primeira apreensão foi realizada em São José do Itaporã, no Recôncavo Baiano, quando uma guarnição da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) localizou 152 espadas em uma casa abandonada.

"Recebemos uma denúncia anônima no telefone funcional da unidade informando sobre a fabricação de espadas e as guarnições foram averiguar", explicou em nota o major Marcos Davi.

A segunda ocorrência aconteceu no distrito de Bonfim de Feira, também após uma denúncia sobre suspeitos que estavam com explosivos em um imóvel. No local, agentes da 65ª CIPM apreenderam 62 espadas já prontas, 53 tubos, oito quilos de pólvora, pilão, uma faca, barbantes e bacias.

