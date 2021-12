Mais de 1,6 toneladas de carnes clandestinas são apreendidas em Correntina

Mais de 1,6 toneladas de carne foram apreendidas, nesta quinta-feira, 12, em um abatedouro clandestino, na cidade de Correntina, no oeste da Bahia.

O abatedouro funcionava em uma propriedade particular. Entre as carnes apreendidas no local, estavam miúdos de boi e carne suína, segundo o blog Sigi Vilares.

No local também foram localizados machados, facas, marretas e lança-chamas. O dono da propriedade foi autuado pelo crime de abate clandestino.

