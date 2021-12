Mais de 151 mil eleitores já regularizaram o título na Bahia

Mais de 151 mil baianos que tiveram o título de eleitor cancelado já regularizaram a situação no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) até esta quinta-feira, 15. Em Salvador, 47.360 eleitores que procuraram os postos de atendimento e regularizaram o título.

O período para realizar o serviço foi iníciado no dia 5 de março. Segundo o TRE, em todo o estado foram cancelados os títulos de 916.378 eleitores que não realizaram o recadastramento biométrico. Somente na capital, foram 321.549 títulos cancelados.

Os 764.695 eleitores baianos que ainda não regularizaram a situação têm até 9 de maio para realizar o procedimento e poderem votar nas eleições deste ano.

Saiba como regularizar o título

Em Salvador 78,05% dos 1.586.598 eleitores realizaram o recadastramento biométrico, cujo prazo foi encerrado no dia 31 de janeiro.

Quem não fez a biometria e teve o título cancelado deve ir à sede do TRE ou às estações Pirajá e Bonocô do metrô e à estação ferroviária da Calçada levando os seguintes documentos: careteira de identidade original, comprovante de alistamento militar (para quem completa 18 anos no ano corrente) ou carteira de reservista (para quem tem de 18 a 45 anos) e comprovante de residência do município onde vota, amitido em até três meses.

Também é possível realizar o serviço por meio de agendamento no site do TRE para atendimento nas prefeituras-bairro do Subúrbio-Ilhas, Pau da Lima, Barra/Pituba e Cajazeiras; nos shoppings Center Lapa e Paralela e no posto da Câmara Municipal. Além destes, o eleitor pode agendar o serviço pelo site do SAC, para atendimento nos postoso do SAC Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi e do Servidor (Boca do Rio). As vagas para agendamento são abertas sempre às sextas-feiras

