Mais de 150 mil documentos de veículos são emitidos pelo SAC Digital

Até a última quarta-feira, 17, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) registrou a emissão de 159.701 documentos, por meio do portal e aplicativo SAC Digital.

O uso do computador e celular para obter o documento do carro ou da moto tem contribuído para o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, desde que passou a oferecer o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) pela internet. A maior procura partiu do interior do estado (99.458), superando Salvador e região metropolitana (60.243).

A facilidade de baixar o CRLV eletrônico e imprimir uma cópia em casa evita que a pessoa tenha que se deslocar para outro lugar. Com alguns cliques, ela consegue realizar o procedimento, mas tem que estar com o licenciamento em dia. Basta acessar o portal do SAC Digital, se cadastrar com o CPF e depois digitar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Se for pessoa jurídica, precisa informar também a placa.

A renovação do licenciamento integrado não sofreu alterações durante a pandemia e tem como referência o calendário de pagamento do imposto sobre veículos (IPVA), elaborado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), pelo final da placa. Junto com o IPVA, o cidadão deve pagar a taxa administrativa do Detran-BA, o seguro DPVAT e multas existentes. A quitação pode ser feita no Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob, em caixas eletrônicos e por meio de aplicativos, ou ainda nos pátios credenciados ao órgão de trânsito.

