Mais de 150 cursos gratuitos são oferecidos em Salvador e Lauro de Freitas

Serão ofertadas mais de 150 cursos gratuitos em Salvador e Lauro de Freitas durante o mês de janeiro. As atividades acontecem nos turnos matutino, vespertino e noturno, no Centro Universitário Maurício de Nassau.

As aulas tem duração de 2h à 12h sendo ministradas pelos próprios docentes da instituição e abrangem diversas áreas, dentre elas: Enfermagem, Ciências Contábeis, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Sistema de Informação, Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, Biomedicina, Direito, Nutrição, Serviço Social, Odontologia, Gastronomia, Engenharia Civil, Psicologia, Estética, Gestão Comercial, Logística.

Os interessados deverão realizar as inscrições através do site: https://extensao.uninassau.edu.br/. No dia do evento, os participantes devem levar 1 kg de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

