Mais de 140 mil eleitores baianos podem perder o título

Mais de 140 mil eleitores baianos estão irregulares com a Justiça Eleitoral e podem perder o título de eleitor. Quem não votou e não justificou nas três últimas eleições precisa comparecer a um dos postos da Justiça Eleitoral do Estado portando documento oficial com foto, título eleitoral e comprovante de residência, até o dia 4 de maio.

Desse total, 43.192 têm Salvador como domicílio eleitoral, 4.440 Feira de Santana e 3.707 Vitória da Conquista, maiores colégios eleitorais do Estado. O eleitor pode verificar se o seu documento está sujeito ao cancelamento no Portal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Em Salvador, os atendimentos são realizados na sede do TRE-BA, Casa da Justiça e Cidadania (CJC), localizada no Shopping Baixa dos Sapateiros, ou nos postos dos SACs Barra, Comércio, Periperi e Cajazeiras. Confira aqui os endereços e telefones dos cartórios eleitorais do interior baiano.

De acordo com a Resolução 23.419/2014 do TSE, o cidadão que não regularizar a situação do título eleitoral a tempo de evitar o cancelamento do registro, que deverá ser efetivado pela Justiça Eleitoral entre os dias 19 e 21 de maio, poderá ser impedido de obter passaporte. Além disso, pode ter dificuldades para ser nomeado em concurso público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino público e obter certidão de quitação eleitoral.

adblock ativo