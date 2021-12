Mais de 140 armas apreendidas são destruídas em Feira de Santana

Ocorreu uma destruição de armas apreendidas em uma operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) em conjunto com o Exército Brasileiro. O ato foi realizado na manhã desta terça feira, 9, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com o delegado André Ribeiro titular da DRFR, foram apresentadas no 6º Depósito de Suprimento (Dsup) da 2ª Companhia do Exército, em Alagoinhas. Ainda segundo o delegado eram armas de diversos calibres, dentre elas revólveres, espingardas e pistolas, além de 460 munições.

Delegado destaca que esta quantidade de armas apreendidas contribui para a redução de homicídios

As armas foram apreendidas ao longo do ano durante prisões e operações de policiais desta delegacia

