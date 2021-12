Mais de 1.200 quilos de pescado irregular são apreendidos no oeste

Mais de 1.200 quilos de pescado foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira, 11, na BR-242, região de Barreiras. Os produtos transportados estavam em recipientes sem refrigeração adequada e o motorista não apresentou documentação de origem animal e nem de inspeção sanitária.

Durante fiscalização no Km 800, foi dada ordem de parada a um veículo com placa do Rio de Janeiro. Um homem de 59 anos transportava peixes do tipo Tambaqui e Pintado.

A mercadoria e o condutor foram apresentados à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).O motorista irá responder pelas condutas previstas nas normativas legais.

adblock ativo