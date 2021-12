Mais de 1.200 mudas de maconha são apreendidas em Sento Sé

Uma plantação com mais de 1.200 mudas de maconha, no valor de R$ 480 mil, foi apreendida na tarde de quarta-feira, 26, no povoado de Campeado, município de Sento Sé, região norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a droga foi localizada com uso de drone utilizado para confirmar informações anônimas que relatavam a plantação.

Uma moto modelo CG Titan preta, placa JSB-3016, e documentos também foram encontrados nas proximidades da lavoura.

Todo material foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) da cidade.

