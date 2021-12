Mais de 120 cabeças de gado morrem em fazenda na Bahia

Mais de 120 bois e vacas morreram misteriosamente nos últimos quatro dias na Fazenda Pica-Pau, localizada na cidade de Tanhaçu, centro-sul da Bahia. Segundo informações do site Informe Tanhaçu, um especialista da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), acredita que as mortes possam ter sido causadas por uma infecção alimentar.

De acordo com a publicação, o proprietário da fazenda teria manipulado a ração dos animais de forma errada. O alimento, composto por milho e caroço de algodão em grande quantidade, não teria recebido o acréscimo de fibras a base de capim verde e palma, que seriam essenciais à digestão. Com isso, os animais sofreram timpanismo, doença que prejudica a eliminação de gases e consequentemente, morreram.

Foram retiradas amostras dos animais e encaminhadas, com parte da ração, para análise laboratorial. A análise foi feita pelo gerente do escritório regional da ADAB de Brumado, o agrônomo Alexsandro Barreto, com o veterinário Clemente Fernandes.

