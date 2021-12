Mais de 110 kg de maconha são apreendidos em apartamento na Bahia

Mais de 110 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na segunda-feira, 11, em Ilhéus, no sul da Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta terça, 12.

De acordo com a polícia, as equipes chegaram ao imóvel, localizado na Rua Napoleão Laureano, bairro Alto do Teresópolis, através de uma denúncia anônima sobre um suposto cativeiro de pássaros silvestres.

O local estava vazio no momento da abordagem, mas foram encontrados pouco mais de 110 quilos de maconha prensada em tablete.

A SSP-BA informou que a polícia investiga de quem seria a maconha apreendida.

