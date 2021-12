Mais de 104 toneladas de óleo são retiradas das praias

Já foram retiradas 104 toneladas e 800 quilos de óleo das praias de Salvador desde quando o material começou aparecer, na quinta-feira, 10. Inicialmente foram recolhidas grandes manchas e agora as equipes Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) estão trabalhando na retirada de fragmentos que ainda estão sob as pedras e areia.

Novas técnicas, como o uso de trator com peneiras que separa os pequenos resíduos e devolve a areia limpa à praia, já estão sendo utilizadas para auxiliar a segunda etapa da limpeza.

Além disso, também sendo usado jato de pressão que mistura água e areia para a remoção do petróleo nas pedras e peneiras manuseadas pelos agentes para a retirada de partículas em locais onde o veículo não tem acesso.

As praias de Pedra do Sal e de Stella Maris foram vistoriadas pelo chefe da Casa Civil da Prefeitura, Luiz Carreira, acompanhado do presidente da Limpurb, Marcus Passos, na manhã desta quarta-feira, 23, com o objetivo de monitorar a eficiência das novas técnicas.

De acordo com o presidente da Limpurb, as equipes irão trabalhar continuamente até que elimine as manchas da orla. O trator com peneira está fazendo a limpeza nas praias de Ipitanga, Praia do Flamengo, Stella Maris, Itapuã, Piatã, Boca do Rio, Jardim de Alah, Pituba, Amaralina e Barra.

Não foi registrada chegada de novas manchas desde a última sexta-feira,18. Ao todo, as praias atingidas foram: Ipitanga, Praia do Flamengo, Stella Maris, Itapuã, Piatã, Placaford, Patamares, Boca do Rio, Jardim de Alah, Jardim dos Namorados, Pituba, Amaralina, Ondina, Cristo e Farol da Barra. As mais atingidas foram Pedra do Sal (Itapuã), Stella Maris, Praia do Flamengo (Pipa), Pituba e Amaralina.

Praias do Subúrbio e Ilhas de Salvador não possuem registro de presença de óleo.

