Mais de 100 mil pessoas são esperadas em Porto Seguro

Para as festas públicas e privadas do Réveillon de Porto Seguro (a 709 km de Salvador), são esperadas mais de 100 mil pessoas. A estimativa é da Secretaria Municipal de Turismo. Algumas festas começaram em meados desta semana e só terminam amanhã. Já passaram pela cidade as bandas Chiclete com Banana, Eva, Araketu, Jota Quest, Voa Dois, as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte e o cantor Tomate.



Nesta sexta, 31, na Arena Axé Moi, a banda Jammil e Uma Noites e o Capitão Axé animam a noite. No Parracho (Arraial d’Ajuda), a banda Harmonia do Samba. Os ingressos custam entre R$ 200 e R$ 500. A festa pública será realizada sexta e sábado, na Passarela do Descobrimento (novo nome da Passarela do Álcool), com várias atrações, entre elas Parangolé, É o Tchan, Fantasmão e Marcelo Marroni.

Tem chovido forte nos últimos dias na cidade, e, para esta sexta-feira, a previsão do Instituto Clima Tempo é de chuva o dia todo. A falta de sol, porém, não desanima os turistas, que lotam as praias da cidade. Nas maiores barracas de praia, uma média de cinco mil pessoas, em cada uma, marca presença diariamente. É nessas barracas que dançarinos e dançarinas, o dia inteiro, animam as pessoas com as coreografias do pagode ao estilo baiano e do funk carioca.



A Secretaria Municipal de Turismo informou que deve haver um aumento do número de turistas na cidade em quase 20% com relação ao ano passado. “Não podemos fornecer o número exato de pessoas que vieram para cá no ano passado, porém acreditamos que haja esse crescimento na presença de visitantes, pelo que pesquisamos com os empresários do setor”, declarou o secretário de Turismo, Guto Jones. Ele informa que os hotéis estão “praticamente todos lotados”. A cidade de Porto Seguro tem uma capacidade hoteleira de cerca de 46 mil leitos.



