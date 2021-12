Mais de 100 kg de explosivos são apreendidos em operação

Cento e dois quilos de emulsão explosiva, conhecida como banana de dinamite, foram apreendidos durante a Operação Dinamus, deflagrada na manhã desta terça-feira, 18, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e Exército.

A operação, em 14 municípios baianos, autuou 11 empresas de manuseio e armazenagem de material explosivo. O objetivo da ação, segundo o secretário da SSP, Maurício Barbosa, é inibir a venda ilegal de explosivos e, consequentemente, prevenir ações de quadrilhas especializadas em ataques a agências bancárias.

"Já sabemos que, na maioria dos ataques a caixas eletrônicos, são utilizados artefatos furtados ou roubados de empresas que trabalham com este tipo de material. Isso requer que a fiscalização seja cada vez mais rígida", afirma Barbosa.

A ação foi realizada por militares do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em parceria com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, com foco no interior do estado.

No total, a operação fiscalizou 16 empresas, entre fabricantes, transportadoras, distribuidoras, prestadoras de serviço de detonação, entre outras. Destas, 11 foram autuadas.

Dos 102 quilos de emulsão explosiva, 100 deveriam ser detonados, mas retornavam ao local de armazenamento, o que é proibido. Já o restante, dois quilos da emulsão, além de mil espoletas - material utilizado para acionar explosivos -, foi recolhido dentro de um caminhão.

Embora com nota fiscal, o material viajava sem a devida segurança e comunicação prévia e acabou recolhido durante a ação. A operação também resultou na apreensão de 275 metros de cordão detonante, armazenados de forma irregular.

"Nenhuma ação envolvendo produto controlado pode acontecer sem a autorização dos órgãos fiscalizadores, e as empresas autuadas não estavam respeitando essas regras de segurança", disse o coordenador da SFCP, delegado Fábio Santos.

