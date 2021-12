Mais de 100 grupos participam da 14ª Caminhada do Folclore

O domingo de tempo nublado e de pequenos pingos de chuva não inibiu cerca de cinco mil pessoas - segundo estatística da Policia Militar -, que foram às ruas participar da 14ª Caminhada do Folclore, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

De acordo com a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a iniciativa, através do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), visa proporcionar meios para o resgate e preservação da chamada cultura de raiz, incentivando a mostra dos diferentes aspectos dos traços culturais nordestinos. A caminha é sempre realizada no mês dedicado ao folclore, celebrado oficialmente em 22 de agosto (Dia do Folclore).

Concentrados no Centro de Cultura Amélio Amorim, no bairro Capuchinhos, mas de 100 grupos participaram do evento. De acordo com a diretora do Cuca, Celismara Gomes,101 bandos foram oficialmente inscritos. Sendo 67 grupos da sede Feira de Santana e 11 de distritos do município; além de outros 23 de diversos municípios baianos. Índios da Tribo Guaranis, da ilha de Itaparica, também estiveram presentes.

Grupos de capoeira, bumba meu boi, maculelê,afoxé, repentistas, cordelistas, sambas de roda, baianas, fanfarras, quadrilhas juninas, forró andante, entre outros, percorreram cerca de 3 quilômetros da avenida Getulio Vargas até o centro da cidade.

"Sem sombra de dúvidas, uma mistura indescritível. Uma verdadeira overdose cultural" disse Rogério Cardoso, representante comercial.

Durante o trajeto, munido de máquinas fotográficas e celulares, o público fazia os seus registros para a posteridade. Dez profissionais do Clube de Fotografia de Feira de Santana também estiveram presentes, clicando a beleza encantadora dos diversos grupos.

Segundo Nicolau Almeida, sócio do clube, o evento é uma explosão cultural, onde os artistas externam as suas artes. "Todas as fotos estarei postando nas redes sociais e mostrando para o mundo a beleza desse evento", disse.

