Mais de 100 celulares são encontrados dentro de penitenciárias em Salvador e RMS

Uma ação conjunta realizada por equipes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), finalizada na quarta-feira, 23, apreendeu mais de 100 celulares nos presídios de Salvador e Região Metropolitana.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), além dos aparelhos, também foram encontradas cerca de 35 facas, carregadores e fones de ouvido.

De acordo com a pasta, as revistas aconteceram nos complexos feminino e masculino da Lemos Brito (Mata Escura), Lafayete Coutinho (Castelo Branco), Casa do Albergado e Conjunto Penal de Lauro de Freitas.

Não foram divulgadas as quantidades e tipo de material encontradas em cada uma das unidades prisionais.

