Mais de 100 bairros de Salvador ficam sem água

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) interromperá o fornecimento de água em mais de 100 bairros e localidades de Salvador e em seis municípios da Região Metropolitana (RMS) nesta sexta-feira, 27, a partir das 5h.

A ação, segundo a empresa, é necessária para execução do serviço que vai colocar em operação as novas adutoras de água bruta e tratada, que foram duplicadas, do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e Região Metropolitana. O abastecimento voltará, ainda conforme previsão da Embasa, gradativamente a partir das 20h.

Segundo a Embasa, a duplicação das adutoras, juntamente com a ampliação da Estação de Tratamento de Água Principal (ETA Principal), localizada em Candeias, vão ampliar em cerca de 20% a oferta de água de Salvador, beneficiando principalmente a região do subúrbio rodoviário e ferroviário.

Bairros e localidades afetados em Salvador

1) Águas Claras

2) Alphaville

3) Alto da Boa Vista

4) Alto da Teresinha

5) Alto de Coutos

6) Alto do Cabrito

7) Alto do Coquerinho

8) Alto do Cruzeiro

9) Alto do Luso

10) Arraial do Retiro

11) Av. Barros Reis (parcial)

12) Avenida Orlando Gomes

13) Avenida Paralela

14) Avenida San Martin

15) Avenida São Rafael

16) Bairro da Paz

17) Bate Coração

18) Boa Viagem

19) Boa Vista de São Caetano

20) Boa Vista do Lobato

21) Boiadeiro

22) Bonfim (parcial)

23) CAB

24) Cabula (parcial)

25) Cajazeiras 2 a 781011

26) Calabetão

27) Calçada

28) Caminho de Areia

29) Campinas de Pirajá

30) Canabrava

31) Capelinha

32) Castelo Branco

33) Colina do Mar

34) Colinas de Pituaçu

35) Curuzu

36) Dom Avelar

37) Engomadeira

38) Escada

39) Fazenda Coutos 1 a 4

40) Fazenda Grande

41) Fazenda Grande 1 a 4

42) Iapi

43) Ilha Amarela

44) Ilha de Bom Jesus dos Passos

45) Ilha de Maré

46) Ilha de São João

47) Ilha dos Frades

48) Itacaranha

49) Itapuã

50) Jardim Brasília

51) Jardim Cruzeiro

52) Jardim Esperança

53) Jardim Mangabeira

54) Jardim Piatã.

55) Largo do Retiro

56) Largo do Tanque

57) Liberdade (parcial)

58) Lobato (parcial)

59) Loteamento Marotinho

60) Marechal Rondom

61) Mares

62) Massaranduba

63) Mata Escura

64) Monte Serrat

65) Mussurunga

66) Narandiba

67) Narandiba (parcial)

68) Nova Brasília

69) Nova Brasília

70) Nova Constituinte

71) Palestina

72) Paripe

73) Paripe

74) Patamares

75) Pau da Lima

76) Pau da Lima

77) Periperi (parcial)

78) Pernambués

79) Pero Vaz

80) Pirajá

81) Placaford

82) Plataforma

83) Plataforma

84) Praia Grande (parcial)

85) Praias do Flamengo

86) Ribeira

87) Rio Senap

88) Roma

89) Saboeiro,

90) Santa Mônica (parcial)

91) São Bartolomeu

92) São Caetano

93) São Cristovão

94) São Marcos

95) São Tomé de Paripe

96) Sete de Abril

97) Stella Maris

98) Sussuarana

99) Tancredo Neves

100) Trobogi

101) Tubarão

102) Valéria

103) Vila Canária

104) Vila Naval

105) Vista Alegre

Cidades afetadas na Região Metropolitana de Salvador

1) Camaçari

- Sucupió

- Busca Vida

- Vivendas do Joanes

- Catu de Abrantes

- Conjunto Reserva Parque Imanaim

2) Candeias

3) Lauro de Freitas

4) Madre de Deus

5) São Francisco do Conde

6) Simões Filho

