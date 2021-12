Mais de 1 kg de cocaína é encontrada em lixeira de ônibus interestadual

Cerca de 1,4 kg de cocaína foi apreendido durante uma fiscalização realizada em Milagres, a 230 km de Salvador. O entorpecente foi encontrado no interior de um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha São Paulo-SP x Aracaju-SE.

Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o local onde a droga estava escondida. Os agentes da PRF realizaram entrevistas com os passageiros do ônibus, porém não conseguiram identificar o proprietário do entorpecente. A substância foi levada para a Delegacia de Polícia Judiciária.

adblock ativo