Mais 30 celulares furtados em festas são recuperados pela polícia na Bahia

Quatro pessoas suspeitas de furtarem 32 celulares em festas no final de semana foram presas em flagrante, na noite desta segunda-feira, 17, na BR-116, em um trecho do município de Milagres, a 240 km de Salvador. O carro dos suspeitos, dois homens e duas mulheres, foi abordado por agentes da Polícia Federal Rodoviária (PRF), que desconfiaram das respostas desencontradas em relação ao motivo da viagem apresentadas pelo condutor do veículo.

Os policiais aprofundaram a fiscalização e descobriram uma sacola plástica embaixo do banco do motorista com os celulares. No veículo também foi encontrado uma pequena quantidade de maconha. Os dois homens confessaram terem furtado os aparelhos no último fim de semana, em festas nas cidades de Lapão e Belo Campo.

Durante uma consulta na ficha criminal de um dos passageiros, um homem de 25 anos, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto por crime de estupro, expedido pela Vara Crime de Ribeira do Pombal, a 299 km da capital baiana.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 31 anos, os celulares, a droga e uma quantia em dinheiro foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Itaberaba, onde responderam pelos crimes.

