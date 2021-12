Mais 3 pinguins são encontrados na Ilha de Itaparica

Um pinguim foi deixado por policiais militares na manhã desta segunda-feira, 27, na sede da Organização Socioambientalista PRÓ-MAR, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e será entregue ainda no início desta tarde ao Centro de Triagens de Animais Silvestres (CETAS), em Salvador, onde receberá todos cuidados necessários. Ele foi achado por uma moradora da localidade de Barra Grande.

"O pinguim está aparentemente saudável. Se alimentou bem e bebeu água. Diferente dos outros, ele está até gordinho", disse o mergulhador científico da PRÓ-MAR, José Carlos.



Na manhã de domingo, a equipe da Ong encontrou outros dois pinguins, porém mortos, na praia da Penha, em Mar Grande. Segundo José Carlos, as buscas foram realizadas durante o dia, após telefonemas de moradores. "Estamos realizando as buscas nos locais indicados. Infelizmente estes que encontramos já estavam mortos, mas pedimos que continuem nos telefonando, que iremos até o local", explicou. As duas aves estavam sem marcas de agressão.

Com os dois pinguins encontrados na semana passada, já são cinco animais da espécie localizados na Ilha de Itaparica.



A PRÓ-MAR esclarece que os trabalhos de resgate destes pinguins podem ter mais sucesso com a participação da comunidade. A Ong pede que ao encontrá-los na Ilha de Itaparica, entrem em contato com a organização. Há informação de moradores levam os animais para casa na tentativa de domesticá-los. Se isso for verdade, esses animais não terão como sobreviver.

