Maior traficante da Bahia, Dona Maria é presa em São Paulo

Considerada pela polícia a maior traficante da Bahia, Jasiane Silva Teixeira, conhecida como Dona Maria, foi presa nesta quarta-feira, 25, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Dona Maria, a dama de copas do 'Baralho do Crime', é suspeita de envolvimento com homicídios, corrupção de menores, roubos, falsificações, tráfico de armas, entre outros crimes.

Natural de Vitória da Conquista (distante 527 km de Salvador), ela comandava uma facção atuante na região Sudoeste do estado, com ramificações nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

Com três mandados de prisão e condenação em aberto, Jasiane foi presa por equipes da Polícia Civil e da Superintendência de Inteligência da SSP. Ela será transferida para a Bahia, onde responderá pelos crimes.

