Maior quadrilha de tráfico do oeste baiano é desarticulada

Uma quadrilha de tráfico de drogas, considerada a maior do oeste baiano, foi desarticulada nesta quarta-feira, 2, durante ação na Bahia e em Goiás. De acordo com a polícia, Josemir da Silva Vitorino, 40 anos, conhecido como "Nego Jô", morto na ação, é o líder do tráfico no oeste, além de ser responsável por diversos homicídios na região.

Ele foi encontrado em um laboratório de fabricação de cocaína, em Anápolis, em Goiás, e tentou resistir à prisão, mas acabou sendo morto. Foram presos Jaudeni da Silva Vitorino, 23 anos, irmão de "Nego Jó"; Carla Cristina Santos da Silva, 31 anos, esposa do criminoso; Reginaldo Osano da Silva, 28 anos, conhecido como '"Rege"; e Ronilton dos Santos Rocha, 22 anos.

Os policiais apreenderam com o grupo 50 quilos de cocaína e vários produtos utilizados para fabricação da droga, além de três pistolas 9 milímetros, uma .40, um kit rajada, duas pistolas calibre 9 milímetros e R$ 20 mil.

Em Barreiras, a ação apreendeu oito tabletes de maconha, 16 kg de cocaína, material para embalar a droga, uma balança, um liquidificador industrial, duas placas de colete balístico de cerâmica, além de fotos e documentos do criminoso e da mulher dele.

Ainda de acordo com a polícia, "Nego Jô" possuía quatro mandados de prisão por homicídios e tráfico de drogas nas cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. A polícia informou que ele foi preso em 2016 quando outro laboratório de drogas foi desmontado em Barreiras.

Drogas, equipamentos para sua fabricação e até coletes foram encontrados com o grupo (Foto: Divulgação | SSP-BA)

“A gente vinha acompanhando a quadrilha através da nossa inteligência. Conseguimos derrubar dois laboratórios de drogas do traficante e prendemos ele uma vez, porém ele teve a liberdade concedida pela Justiça”, explicou o comandante da Rondesp do Oeste, capitão Carlos Nascimento Simões, em nota enviada à imprensa.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil da Cidade de Anápolis e serão transferidos para o sistema prisional da Bahia. Já o material apreendido foi levado para a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras.

A operação foi integrada pela Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia, as polícias Militar e Civil da Bahia e de Goiás e a Polícia Federal.

