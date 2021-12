Maior jequitibá terá prêmio de R$ 20 mil

O concurso "Maiores Árvores da Região Sul da Bahia" recebe inscrições a partir desta quinta-feira, 30, para identificar a maior espécie da árvore Jequetibá. A iniciativa é do Instituto Cabruca, por intermédio do "Programa Árvores da Cabruca".

Para participar, os interessados devem se inscrever a partir da quinta-feira (30) até o fim31 de outubro, dia 31, na sede do Instituto, que fica em Ilhéus. O programa será lançado na véspera, quarta-feira, 29.

Qualquer um pode participar, desde pessoas físicas, jurídicas e comunidades tradicionais que possuam imóveis, lote de assentamento ou qualquer outra forma que de posse da terra, mas precisa estar na região Sul da Bahia.

O regulamento pode ser encontrado no site do Instituto Cabruca. Os 10 maiores exemplares passarão por uma análise técnica, aque definirá o vencedor. O prêmio é de R$ 20 mil. A premiação deverá ser utilizada para investir em uma trilha de ecoturismo com a qual o proprietário do terreno poderá mostrar ao público a árvore vencedora.

