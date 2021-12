"Maior baiano" dos internautas será conhecido domingo

Após seis dias de votação, "O Maior Baiano de Todos os Tempos" será conhecido neste domingo, 22. O eleito, entre as dez personalidades indicadas por um grupo de notáveis, foi escolhido pelos internautas do Portal A TARDE. A votação foi intensa e milhares de leitores do Grupo participaram da escolha, que foi encerrada nesta sexta, 20.

Na primeira seleção, feita por um júri formado por 214 pessoas de diversas áreas, apontou 122 baianos de destaque. O nome do jurista e político Ruy Barbosa (1849-1923) foi o mais indicado no levantamento entre os notáveis, seguido de Castro Alves e Jorge Amado.

