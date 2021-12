Mãe usa web para conseguir transferência de filho para SSA

'Acredito que meu filho Aldo Emanuel está vivo, porque os órgãos estão funcionando. E onde há sopro, há vida'. A frase comovente é da professora Maria Rosa da Rocha Teodoro, de 36 anos, moradora da cidade de Riacho de Santana, que usou a internet para publicar uma carta direcionada ao secretário de saúde da Bahia, Jorge Solla, pedindo ajuda para o filho de 10 anos, internado na UTI do Hospital Regional de Guanambi (distante a 688 km de Salvador). Apesar de os médicos já terem sinalizado a abertura de protocolo de morte encefálica do menino, a mãe, com esperança de que ele sobreviva, solicitou a transferência do filho para uma unidade de saúde mais avançada.

Aldo Emanuel da Rocha Teodoro foi internado na última sexta-feira, 30, sentindo fortes dores de cabeça. Ele deu entrada na unidade médica já em estado grave, devido a um tumor no cérebro, e teve a morte encefálica confirmada três dias depois, no sábado, 2, conforme informou o diretor do hospital, Ariovaldo Vieira Boa Sorte.

Após o pedido da mãe, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia informou, nesta sexta-feira, 6, por meio da assessoria de comunicação, que Aldo será transferido por meio de uma UTI aérea para o Hospital Roberto Santos, em Salvador, neste sábado, 7, onde fará mais exames. Conforme a Sesab, a transferência é arriscada, e a mãe, que solicita que o filho seja avaliado por outra equipe médica, assinará um termo de responsabilidade.

Esperança

Maria disse que o filho é uma criança normal e que nunca apresentou nenhum problema de saúde. 'A gente fazia exames regularmente nele e não dava nada. Ele sempre teve peso normal e sempre se alimentou bem. A única coisa que a gente quer é saber a causa disso que aconteceu com ele. Por isso, quero que sejam feitos mais exames', disse a professora, que publicou sua carta em um campo de comentários do site da Sesab e depois no Facebook.

Segundo a mãe, apesar do diagnóstico da morte cerebral, o filho ainda mostra sinais de vida. "Não sei da Medicina, mas sei das graças de Deus. Ele demonstrou ter reflexos nas duas pernas. Quantas situações se reverteram sem que a medicina apresentasse uma explicação sustentável?", questionou Maria na carta.

O pai de Aldo, o radialista Francisco Teodoro Filho, 42, disse que, a princípio, os médicos fizeram dois exames de tomografia, mas não detectaram o problema. 'Como o hospital não faz exame de ressonância magnética, recorremos a uma clínica particular, onde foi constatada a doença rara. Mas tudo isso não passa de uma suspeita, e, como o suporte do hospital é limitado e a UTI não é preparada, a gente queria uma avaliação melhor por uma equipe melhor de médicos', pontua.

De acordo com Maria, o neurologista do hospital disse para ela que já poderia doar os órgãos de Aldo e que cuidasse dos outros dois filhos porque poderiam ter o mesmo problema. 'Enquanto há vida, há esperança. Me nego a doar os órgãos do meu filho, porque acredito na possibilidade de reversão do quadro. E tenho esse direito. Mais que isso, exijo que esse direito seja respeitado', disse.

O diretor do Hospital Regional de Guanambi, Ariovaldo Vieira Boa Sorte, informou que a morte encefálica da criança foi confirmada após realizações de exames de eletroencefalograma, que registra a atividade cerebral por meio de ondas eletromagnéticas, e testes de sensibilidade feitos pelo neurologista da unidade médica.

'Ele foi diagnosticado com uma herniação de massa cerebral no quarto ventrículo. Essa tumoração que invadiu a câmara do cérebro causou a morte, e ele está sustentado apenas pelos aparelhos. A carta publicada na internet é um apelo emocionado da mãe, que está inconformada. É uma questão de fé dela', disse.

Segundo o diretor, os pais pediram a transferência do menino e acusaram o hospital de dificultar o processo. 'Isso não ocorreu em momento nenhum. Os médicos chamaram a família e explicaram a situação da criança. A família, não conformada, pediu a transferência, e o caso foi levado para a Central de Regulação de Leitos Hospitalares da Macrorregião Sudoeste, em Vitória da Conquista. No entanto, a Regulação entendeu que não havia sentido fazer a transferência, uma vez constatada a morte cerebral'.

Ariovaldo informou que a família e o paciente tiveram todo o suporte da unidade médica. 'Instalamos toda uma UTI para que a família ficasse junto da criança. Nós disponibilizamos um espaço só para que os pais pudessem acompanhar o menino, coisa que eles não iriam encontrar em nenhuma outra unidade'.

adblock ativo