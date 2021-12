Mãe traficante transportava drogas dentro da fralda da filha

Determinada a transportar drogas entre os municípios de Serrinha e Bom Jesus da Lapa, a traficante Jaqueline Ferreira de Souza, 28 anos, não poupou nem a filha pequena. Era na fralda da garotinha que ela escondia as substâncias, segundo apurou o delegado Mozart Cavalcanti, coordenador da 15ª Coordenadoria Regional de Policia do Interior (Serrinha). A mulher foi presa em Serrinha, depois de visitar o companheiro traficante Fracileno de Jesus Nunes, o "Su", no conjunto penal do município, onde está recolhido em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), na ala de segurança máxima.

A mulher, que tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto, foi presa no final da tarde da sexta-feira, 25, o que ajudou a desarticular a quadrilha de tráfico que atuava entre as duas cidades. Outra traficante, integrante do bando de "Su", Viviane Vieira Maia, 26, foi presa em Bom Jesus da Lapa. Segundo a polícia, ela disponibilizava a própria conta corrente para a quadrilha, fazendo depósitos e retiradas, a mando do chefe. Viviane atuava na Pastoral da Criança da cidade e teve a prisão decretada pela justiça local.

Em janeiro deste ano, a Operação Líder, deflagrada na Fazenda Jibóia, de propriedade de "Su", na zona rural de Bom Jesus da Lapa, começou a desmembrar o esquema. Na época, foram apreendidos mais de 100 kg de drogas entre maconha, cocaína e crack, 517 munições de diversos calibres, quatro pistolas, duas carabinas, 14 carregadores, um rifle com mira de longo alcance e supressor de ruídos, 13 cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, extratos de comprovantes em contas bancarias e R$ 28 mil.

adblock ativo