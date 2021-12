Mãe tenta vender o filho por R$ 5 mil em rodoviária

Uma mulher foi presa após tentar vender o filho de 12 anos a um homem, por R$ 5 mil. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Maria Rocha Roque foi presa na sexta-feira, 11, na rodoviária de Bom Jesus da Lapa (a 778 quilômetros de Salvador), local onde a transação iria ocorrer.

Ainda de acordo a SSP-BA, a criança foi encontrada por uma policial que chegou ao lugar antes da venda acontecer.

"A investigadora da nossa unidade passou pela rodoviária e percebeu a criança sozinha, chorando. Ela se aproximou e conversou com o garoto, ao tomar conhecimento do fato, acionou o conselho tutelar da cidade e conseguimos desdobrar o caso”, explicou o coordenador da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Santa Maria da Vitória (26ª Coorpin), delegado Alexandre Pinheiro.

Maria Roque foi alcançada por policiais civis e presa. “Ela confessou que entregaria a criança a um homem e receberia R$ 5 mil. Continuamos com as investigações para chegar a esse possível comprador da criança”, contou Alexandre.

A mulher foi autuada por tráfico de pessoas e encaminhada para a cadeia pública de Santa Maria da Vitória. Os conselhos tutelares das duas cidades acompanham o garoto e entraram em contato com outros familiares.

