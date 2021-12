Mãe tenta vender a filha em Itabuna por R$ 2

A dona de casa Luciene Gomes Barbosa, que tentou vender a filha de dois meses por R$$ 2 em Itabuna (a 447 km de Salvador), foi levada por policias militares e uma equipe do Serviço Médico de Urgência (Samu) para o Hospital de Base, onde permanece internada.

O caso aconteceu num posto de gasolina, entre as avenidas Princesa Isabel e Kennedy, no bairro São Caetano, na madrugada de desta sexta, 30.

Segundo informações da polícia, por volta de 1h30, a mulher, aparentemente transtornada, procurou algumas pessoas no posto oferecendo a criança por R$ 2.

Populares informaram aos policiais que ela falava sozinha e conversava também com um cachorro como se estivesse oferecendo a criança ao animal.

Com a chegada de equipes da PM e do Samu, um dos policias conseguiu retirar a criança do colo da mãe enquanto era amamentada.

Ambas foram levadas para o Hospital de Base de Itabuna para exames e avaliações. Segundo o delegado de plantão de Itabuna, Jackson Silva, nenhuma queixa foi registrada contra Luciene a mulher. "Ela tem problemas mentais e disse que o companheiro a abandonou", contou o delegado.

Atendimento

Oziel Aragão, morador do município, acompanhou o caso e contou que um dos médicos, junto com a assistência social do Hospital de Base de Itabuna, assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe e da filha.

"Falei com o médico e ele disse que a mãe da criança teve uma crise psicótica, mas não se trata de depressão pós-parto porque a filha já está com 60 dias de nascida", contou Aragão.

Parentes de Luciene Barbosa foram ontem mesmo até a unidade de saúde onde ela permanece internada e levaram a criança para casa de parentes.

Veja o local onde a mãe tentou vender a criança no mapa

adblock ativo