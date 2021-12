Mãe que perdeu a guarda de crianças será ouvida em Brasília

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas da Câmara Federal, em Brasília, deverá ouvir, na próxima segunda-feira, 29, Silvânia da Silva, a mãe das cinco crianças entregues às famílias paulistas, no ano passado, pelo ex-titular da comarca, o juiz Vítor Bizerra, no município de Monte Santo (a 352 km da capital).

Silvânia, uma das envolvidas no caso que motivou uma das maiores investigações sobre adoções irregulares no País, chega a Salvador amanhã pela manhã. Da capital, ela embarcará para Brasília, na companhia dos advogados do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca-BA), Isabella da Costa Pinto e Maurício Freire.

Os dois advogados estiveram na quinta-feira e ontem em Monte Santo, onde participaram da audiência que ouviu o ex-marido de Silvânia, José Mário Silva, pai da filha caçula dela, hoje com um ano e oito meses.

Os advogados também participaram de uma reunião na Secretaria de Ação Social do município, para intermediar ações de assistência à família das crianças. Segundo informações da advogada do Cedeca-BA, a secretaria informou que está providenciando um plano de assistência a ser implementado com a família de Jerôncio, conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em Brasília. "Foi mais uma etapa vencida", comemorou ontem Isabella.

Audiência - A audiência de oitiva começou por volta das 10h de ontem e só foi concluída às 17h. Os advogados do Cedeca-BA reiteraram o pedido de reingresso das crianças a Monte Santo. O juiz titular que responde pela estância de Monte Santo, Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, aguarda o resultado de análises técnicas. "O juiz anterior, Vítor Bizerra, deixou o processo cheio de irregularidades técnicas. Estas devem ser solucionadas para a resolução do mérito", afirmou o advogado do Cedeca.

Promotor - O promotor de justiça que responde pela comarca do município, Luciano Tacques Ghignone, também aguarda relatórios produzidos após visitas às famílias que estão com as crianças em São Paulo e dos pais biológicos na Bahia.

"Somente então daremos um parecer sobre o caso", afirmou o promotor. Ele alertou para a abrangência do problema social no qual estão inseridas estas famílias do sertão baiano.

"Instaurei procedimento investigatório para apurar todos os processos de adoções na região e descobrimos irregularidades em outros. Este problema deve ser da Bahia como um todo", alertou.

adblock ativo