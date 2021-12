Mãe que envenenou filha em Eunápolis é libertada de presídio

Foi libertada do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas a jovem Daniela Albertina Santos, de 19 anos, que confessou ter envenenado a própria filha, de 1 ano e 8 meses, após se desentender com o marido.

Daniela deixou o presídio no sábado, 8, após a Justiça acatar o pedido de relaxamento de prisão, com a liberdade provisória.

A acusada explicou como envenenou a criança com chumbinho, no município de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Inicialmente, ela pretendia consumir o produto, mas desistiu ao ver a filha chorando com dor.

"Eu coloquei (o veneno) na água para eu beber, só que aí falaram que se eu bebesse primeiro eu iria morrer e ela não. Eu fui e coloquei só um pouco, só que, na hora que ela começou a beber, eu tomei e liguei para a polícia para falar. Depois eu coloquei ela no táxi e levei para o hospital", disse ela durante entrevista à TV Bahia.

A criança passou por um processo de desintoxicação ao chegar ao hospital, que acionou a polícia. Daniela foi presa e autuada por tentativa de homicídio qualificado. A pena varia entre 12 e 30 anos de prisão.

O caso aconteceu após o bebê ficar hospitalizado no sábado. Daniela pediu que o ex-marido, Salatiel Souza Conceição, de 24 anos, ficasse com a criança no hospital, mas ele teria negado, alegando que iria sair com uma nova namorada. A jovem, então, recebeu matar a filha e cometer suicídio.

