Sem ter mais alternativas para ajudar a filha de 12 anos, que sofre de escoliose (um desvio grave da coluna vertebral), a dona de casa Rita de Cássia Ferreira da Silva Brito tomou uma atitude drástica: vender a própria casa onde mora em Conceição do Coité (a 234 quilômetros de Salvador) para pagar pela cirurgia da jovem, evitando, assim, que ela fique paralítica.

Sofrendo fortes dores na coluna, a adolescente Rebeca Larissa da Silva precisa desta cirurgia com urgência, mas o valor da operação custa R$ 150 mil, dinheiro que a família não tem. Por conta disso, a decisão de vender a casa, que está avaliada em R$ 100 mil.

Segundo a mãe da garota, para atenuar o desvio, ela usa um colete para diminuir a rapidez do processo de curvatura da coluna, que já está em 78 graus. Isto acaba dificultando a respiração da garota, já que o colete fica muito apertado no corpo. Às vezes, segundo a mãe, a jovem sente dores que a impossibilita de dormir.

Da Redação Mãe põe casa à venda para pagar por cirurgia da filha

Antes de tomar a decisão de colocar a casa à venda, a família buscou atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), só que a espera pode durar mais de um ano, tempo que Rebeca não pode aguardar por conta da rapidez que a escoliose avança.

Um médico que atende a menina, ainda segundo relato da mãe, orientou a família a buscar o auxílio do Ministério Público para pedir a liberação da cirurgia, o que também necessitaria de mais tempo.

Diante disso, a mãe e o pai da menina, que trabalha no sisal, já colocaram a placa de venda na casa. Mesmo conseguindo vender o imóvel rapidamente, a quantia não é a necessária. Além disso, a Receba e os pais terão que passar a morar de aluguel. As informações são do site Calila Notícias.

Rita de Cássia na casa composta por um térreo e um andar (Foto: Reprodução | Calila Notícias)

adblock ativo