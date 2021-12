Mãe marca filha com inicial do seu nome na Bahia

Uma menina de seis anos foi queimada pela mãe nas costas e nas pernas no município de Itabuna, no sul da Bahia, no último fim de semana. A denúncia foi feita pela tia da criança, Joselane Costa, que tem a guarda da criança, no domingo, 15. A tia relatou que menina apresentou as marcas depois da mãe levá-la para casa na sexta-feira, 13. A mulher não foi presa.

Joselane é irmã do pai da criança. Ela tem a guarda provisória da garota depois de um incêndio em que três irmãos da menina morreram, em um lixão da cidade, há dois anos. No entanto, a Justiça concedeu à mãe o direito de ficar com a filha nos finais de semana. A queimadura tem o formato da letra "N", e Joselane acredita que faça referência à inicial do apelido da suspeita, conhecida como "Neca".

O Portal A TARDE entrou em contato com a delegada Roberta Alban, da Delegacia da Mulher (Deam) de Itabuna, que investiga o caso e não quis falar sobre a ocorrência.

"Anteriormente, o caso tinha sido registrado com Complexo Policial de Itabuna. Agora [às 11h30] tia e criança estão aqui [na Delegacia da Mulher]", disse Roberta.

