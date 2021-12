Mãe e três filhos morrem em acidente de carro em Itatim

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na manhã desta sexta-feira, 7, no km 516,5 da BR-116 Sul, no município de Itatim (a 217 km de Salvador), após o veiculo que viajavam bater de frente com uma carreta tipo cegonha e ser arrastado em cerca de 200 metros. Todos morreram na hora e ficaram com os corpos presos às ferragens.



Os mortos foram identificados como Maria Cardoso Mascena, de 67 anos, e seus três filhos, Railton Cardoso de Almeida, de 21 anos, Marineide Cardoso Mascena, de 36, e Reginaldo Cardoso Mascena, de 26. Este último era o condutor do veiculo modelo Gol, placa NZZ 5005 e licença de Salvador.



De acordo com informações de testemunhas, o veículo - que teria saído de Jequié com destino ao povoado de Boqueirão, em Santa Terezinha - teria tentado desviar de uma carreta que invadiu a pista para entrar em um posto de combustível. Ao puxar o veículo para a contramão, acabou batendo de frente com a cegonha, placa FQN 8778, pertencente à empresa Autoport.



"Não deu tempo nem de brecar. Quando olhei, o carro pequeno já estava na minha frente e não pude fazer nada para evitar. Saí arrastando eles e acabou nisto aí", contou, ainda emocionado, o motorista da cegonha, Tertuliano Caldas.



Para ele, o motorista do Gol se assustou com a imprudência de outro caminhoneiro e resolveu se livrar da batida, jogando o carro na pista contrária. "O motorista do carro pequeno estava em alta velocidade porque o caminhoneiro já estava na área do posto e, mesmo assim, não deu tempo dele voltar para sua mão certa. Foi um susto", lembrou.



Segundo informações de testemunhas, as vítimas saíram de Jequié para participar do velório do pai, no povoado de Santa Terezinha. O motorista da carreta que cometeu a imprudência foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento. O nome dele não foi informado pela polícia.



Após o acidente, um congestionamento se formou na rodovia. Os veículos envolvidos estavam no acostamento mas, devido à curiosidade de alguns motoristas, a fila de carros chegou a dois quilômetros nos dois sentidos. "O problema aqui é que o trânsito está lento na rodovia e alguns motoristas ainda param no meio da pista para tirar foto. Aí acaba por prejudicar todo mundo", informou um técnico da Viabahia, empresa responsável pela rodovia.



Os corpos só foram retirados do local no final da manhã e, após o levantamento cadavérico, foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba. O delegado Adilson Bezerra, titular da delegacia de Itatim, está responsável pelas investigações sobre o acidente.

