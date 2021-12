Mãe e padrasto permitem abuso de filhas em troca de bebida

Dalmácio Freitas Souza, Rozilda Freitas Santos, 32 anos, e o marido dela, Francisco de Jesus Santos, 34 anos, foram presos na última sexta-feira, 21, na Zona Rural de Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador. Dalmácio é acusado de abusar sexualmente dos filhos de Rozilda e enteados de Francisco em troca de bebidas alcóolicas. As vítimas são uma adolescente de 14 anos e duas crianças de 11 e 10 anos, filhos de Rozilda.

Segundo o site Blog do Anderson, uma guarnição do 3º Pelotão da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, após denúncia feita através do 190 da Polícia Militar por um tio das vítimas, e constatou que as crianças estavam sendo maltratadas pela mãe e pelo padrasto, que estavam embriagados, além de as crianças estarem dormindo em um quarto junto com animais.

De acordo com a 77ª Companhia Independente de Polícia Militar, essa não é a primeira vez que a mãe teria permitido abuso sexual das filhas em troca de bebidas alcoólicas. As crianças confirmaram que estavam sendo abusadas sexualmente por Dalmácio Freitas Souza.

Dalmácio, Rozilda e Francisco foram presos e apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP).

