Mãe é morta a tiros na frente da filha em Vitória da Conquista

Uma mulher que não teve seu nome divulgado foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira, 19, em Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no sudoeste da Bahia. No momento do crime, a vítima estava com a filha de 9 anos.

Segundo o Blog do Anderson, mãe e filha foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade dos ferimentos, a mãe não resistiu e morreu ainda no local. A menina foi levada ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. O seu estado de saúde é desconhecido.

O autor dos disparos ainda não foi identificado. A 78ª Companhia Independente de Polícia Militar registrou a ocorrência que será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

