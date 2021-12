Mãe e filho são presos suspeitos de assassinato e ocultação de cadáver

Mãe e filho foram presos nesta segunda-feira, 16, após confessarem o assassinato e a ocultação do corpo de Isaías da Conceição. Maria José, 44 anos, e Gilvan Pereira Lima, 22 anos, foram encontrados por guarnições do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em um povoado de Xingozinho, em Paulo Afonso (a 477 quilômetros de Salvador).

Após uma denúncia anônima, os militares chegaram ao sítio Picos, onde estavam eles estavam. A mulher assumiu ter matado Isaías, conhecido como "Cheiro", com quem morava. A suspeita teria afirmado ter cometido o homicídio porque era constantemente agredida. O corpo do homem foi enterrado em uma carvoaria no povoado.

Com mãe e filho, os policiais encontraram duas espingardas, que eles alegaram pertencer a "Cheiro". Além disso, os PMs também apreenderam um machado que foi usado no assassinato. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

