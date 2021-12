Mãe e filho são presos com R$ 34 mil, armas e drogas

Uma mãe e um filho foram presos neste sábado, 13, após uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Eliane Soares Brito escondia materiais ilícitos, que eram comerciados por seu filho, Diego Soares Costa. Outro suspeito, Gildo Mendes da Costa, também foi preso.

Diego foi encontrado por equipes da Delegacia Territorial de Conquista e do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 78 ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Para isso, foi montada uma campana e o suspeito foi preso. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 7,65, carregador, munições e um veículo modelo L200.

Os agentes seguiram até a casa de Diego para realizar buscas. Na residência, Eliane tentou esconder um saco com maconha, um revólver calibre 38, munições, balança e R$ 34 mil em espécie arrecadados com a venda de entorpecentes.

Na sequência, as diligências chegaram a outro endereço, no bairro Morada dos Pássaros. No local foram apreendidos um tablete de cocaína, uma plantação de maconha no jardim da casa, duas balanças e embalagens plásticas.

Eliane, Diego e Gildo foram autuados por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Caso ocorreu em Vitória da Conquista

