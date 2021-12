Mãe e filho são presos com crack e maconha em Brumado

Mãe e filho foram presos nesta sexta-feira, 9, com 25 papelotes de cocaína, duas trouxinhas de maconha e 17 pedras de crack, no município de Brumado, que fica cerda de 560 quilômetros da capital baiana.

Alcione Maximiliano da Silva, de 45 anos, e o filho, Renato Maximiliano Serafim da Silva, 18, foram presos por investigadores da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que cumpriam mandado de prisão expedido contra Renato, que é suspeito de tráfico e tentativa de homicídio.

Segundo informações da Polícia Civil, os dois estavam no bairro Santa Madalena, onde a polícia apreendeu as drogas, além de vários aparelhos de telefone celular, um caderno da contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 424.

Renato foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e a mãe dele por associação ao tráfico. Mãe e filho seguem custodiados na carceragem da 20ª Coorpin/Brumado e ficarão à disposição da Justiça. A ação que resultou na captura do traficante contou com o apoio de prepostos da Polícia Militar (PM-BA).

