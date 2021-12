Mãe e filho são mortos em Lauro de Freitas

Uma mulher, de 45 anos, e seu filho, de 18, foram assassinados no último sábado, 2, em Lauro de Freitas (26 quilômetros de Salvador). Valdice Carvalho da Silva tinha passagem pela polícia por furto e Vitor Alexandre da Silva Macena, conhecido como "Deizinho", era suspeito de ser traficante de drogas na região.

A polícia suspeita que a causa das mortes teria relação com a rivalidade entre quadrilhas de tráfico.

De acordo com testemunhas, Deizinho vendia drogas no bairro Vila Mar, com autorização e possível participação da mãe. Um traficante rival é suspeito de ser o mandante do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Após o crime, policiais reforçaram o patrulhamento em Lauro de Freitas.

adblock ativo