Mãe e filho reféns de traficante são liberados após 6h de negociação

Duas pessoas foram feitos reféns por seis horas na noite desta terça-feira, 9, em Alagoinhas (a 119 quilômetros de Salvador). A mãe e o filho, que não tiveram os nomes divulgados, estavam sob o poder do traficante Valdomiro dos Santos Reis, 30 anos, que aceitou liberar os dois após negociação com a polícia.

O homem fez as vítimas reféns ao perceber que seria detido por policiais militares, que cumpriam um mandado de prisão expedido pela Justiça. O suspeito conseguiu escapar do cerco policial e invadiu uma residência em uma localidade conhecida como Vila Massal, onde a mãe e o filho estavam.

Após chegar a um acordo com as polícias Militar e Civil, ele aceitou liberar a família com a presença de um advogado. Valdomiro foi autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro. Ele já era procurado por atirar em um PM no ano passado em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia.

Mãe e filho saíram do cárcere sem ferimentos.

Valdomiro é suspeito de ter atirado em um PM (Foto: Divulgação | PM)

