Mãe e filha são internadas após serem esfaqueadas em Feira de Santana

Após serem esfaqueadas dentro da própria casa, mãe e filha foram internadas no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e no Hospital Estadual da Criança (HEC), nesta quarta-feira, 11. O caso aconteceu no bairro Gabriela, do município de Feira de Santana (distante 116 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, um homem invadiu a casa da ex-companheira e a esfaqueou, atingindo a filha dela também. Inicialmente, as vítimas foram socorridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foram transferidas para os hospitais.

O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. Até o momento, não há informações sobre motivação do crime e nenhum suspeito foi preso.

adblock ativo